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10:07, 18 января 2024Мир

Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

МИД Пакистана заявил, что удары по Ирану были нанесены по укрытиям террористов

Фото: Ispr / ZUMAPRESS / Globallookpress.com

Несколько районов иранской области Сераван провинции Систан и Белуджистан подверглись атаке со стороны одной из ядерных держав — Пакистана. Исламабад применил свои ракеты и дроны.

Уточняется, что в ночь на четверг, 18 января, Пакистан в одностороннем порядке закрыл границы с Ираном. Затем пакистанская авиация вошла в воздушное пространство Ирана, проведя обстрел целей.

Позже стало известно, что в рамках операции Marg Bar Sarmachar оказались ликвидированы несколько террористов.

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Иранского полковника застрелили в соседней с Пакистаном провинции

При ракетной атаке Пакистана на Иран несколько человек из числа местных жителей были ранены. Кроме того, в соседней с Пакистаном провинции застрелили полковника иранского КСИР Хосейна Али Джавданфара.

Фото: Faisal Mahmood / Reuters

Утверждалось, что он «возвращался из административной миссии». 17 января, как отмечалось, его застрелили в районе шоссе, соединяющего города Хаш и Захедан. Личность нападавшего пока не раскрывается.

В МИД Пакистана сообщили о цели атаки на территорию Ирана

В дипломатическом ведомстве указали, что единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана. Помимо этого, там добавили, что Исламабад не забывает о территориальной целостности Ирана. В то же время отмечается, что безопасность и национальные интересы Пакистана нельзя было ставить под угрозу.

МИД Пакистана также подчеркивает, что была предпринята серия высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Фото: Ispr / Xinhua / Globallookpress.com

Незадолго до этого Иран впервые обстрелял ракетами террористов в Пакистане

КСИР Ирана, как утверждалось, еще 16 января нанес ракетный удар баллистическими ракетами по штаб-квартирам террористической организации «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Атака произошла в районе Ко Сабз в пакистанской провинции — там располагались две штаб-квартиры боевиков.

МИД Пакистана в ответ на это отозвал посла из Ирана. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что эта атака является «незаконным и неприемлемым актом», в связи с чем Исламабад оставляет за собой право на ответ.

Позже главы МИД Ирана и Пакистана, Хосейн Амир Абдоллахиан и Джалил Аббас Джилани, все же провели телефонный разговор. В ходе диалога министры подтвердили, что Тегеран находится в хороших отношениях с Исламабадом. Атаке подверглись исключительно террористические ячейки на территории соседней страны, так как боевики «Джейш аль-Зольм» имели связи с Израилем.

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      Варвара Кошечкина
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