Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

МИД Пакистана заявил, что удары по Ирану были нанесены по укрытиям террористов

Несколько районов иранской области Сераван провинции Систан и Белуджистан подверглись атаке со стороны одной из ядерных держав — Пакистана. Исламабад применил свои ракеты и дроны.

Уточняется, что в ночь на четверг, 18 января, Пакистан в одностороннем порядке закрыл границы с Ираном. Затем пакистанская авиация вошла в воздушное пространство Ирана, проведя обстрел целей.

Позже стало известно, что в рамках операции Marg Bar Sarmachar оказались ликвидированы несколько террористов.

Иранского полковника застрелили в соседней с Пакистаном провинции

При ракетной атаке Пакистана на Иран несколько человек из числа местных жителей были ранены. Кроме того, в соседней с Пакистаном провинции застрелили полковника иранского КСИР Хосейна Али Джавданфара.

Фото: Faisal Mahmood / Reuters

Утверждалось, что он «возвращался из административной миссии». 17 января, как отмечалось, его застрелили в районе шоссе, соединяющего города Хаш и Захедан. Личность нападавшего пока не раскрывается.

В МИД Пакистана сообщили о цели атаки на территорию Ирана

В дипломатическом ведомстве указали, что единственной целью ударов по территории Ирана было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана. Помимо этого, там добавили, что Исламабад не забывает о территориальной целостности Ирана. В то же время отмечается, что безопасность и национальные интересы Пакистана нельзя было ставить под угрозу.

МИД Пакистана также подчеркивает, что была предпринята серия высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Фото: Ispr / Xinhua / Globallookpress.com

Незадолго до этого Иран впервые обстрелял ракетами террористов в Пакистане

КСИР Ирана, как утверждалось, еще 16 января нанес ракетный удар баллистическими ракетами по штаб-квартирам террористической организации «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана. Атака произошла в районе Ко Сабз в пакистанской провинции — там располагались две штаб-квартиры боевиков.

МИД Пакистана в ответ на это отозвал посла из Ирана. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что эта атака является «незаконным и неприемлемым актом», в связи с чем Исламабад оставляет за собой право на ответ.

Позже главы МИД Ирана и Пакистана, Хосейн Амир Абдоллахиан и Джалил Аббас Джилани, все же провели телефонный разговор. В ходе диалога министры подтвердили, что Тегеран находится в хороших отношениях с Исламабадом. Атаке подверглись исключительно террористические ячейки на территории соседней страны, так как боевики «Джейш аль-Зольм» имели связи с Израилем.