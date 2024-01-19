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09:23, 19 января 2024Мир

Посол США в России посетила Гершковича в СИЗО

Посол США в России Трейси посетила репортера WSJ Гершковича в СИЗО «Лефортово»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посол США в России Линн Трейси посетила репортера американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, в СИЗО «Лефортово». Об этом заявили в американском посольстве, сообщает Fox News.

«Посол США в Российской Федерации Линн Трейси посетила неправомерно задержанного репортера Эвана Гершковича в следственном изоляторе. Эван остается стойким и благодарен за поддержку друзей, семьи и сторонников. Мы продолжаем призывать к немедленному освобождению Эвана», — отметили в дипмиссии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон очень активно работает над возвращением из России американцев Гершковича и Пола Уилана. По его словам, США «не оставят неперевернутым ни одного камня, выясняя, есть ли верный способ вернуть их домой» и сделать это как можно скорее. Однако раскрыть какие-либо подробности он отказался.

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      Семен Александров
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