Блинкен рассказал о работе над возвращением Гершковича и Уилана

Блинкен: США активно работают над возвращением Гершковича и Уилана из России

Вашингтон очень активно работает над возвращением из России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляция пресс-конференции по итогам года доступна на сайте Госдепартамента.

«Мы очень активно работаем над этим и не оставим неперевернутым ни одного камня, выясняя, есть ли верный способ вернуть их домой и вернуть как можно скорее», — рассказал он.

Раскрыть какие-либо подробности Блинкен отказался.

Ранее президент России Владимир Путин назвал некорректными высказывания о содержании Гершковича и Уилана без суда и следствия. Он отметил, что по этому поводу ведется диалог с американской стороной, он непростой, и Вашингтон должен услышать Москву.

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге, в отношении журналиста возбуждено дело по статье о шпионаже. Бывшего морского пехотинца Пола Уилана осудили в России за шпионаж в 2020 году, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.