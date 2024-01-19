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06:12, 19 января 2024Мир

Президента Аргентины назвали нацистом после его речи в Давосе

Мадуро после речи президента Аргентины Милея в Давосе назвал его нацистом
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Reuters

Выступление президента Аргентины Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе раскрыло нацистский и маккартистский характер его идеологии. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По его словам, аргентинский народ «должен быть опечален, пристыжен и возмущен ошибкой», которую Милей совершил на саммите.

«Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец — нет!», — сказал Мадуро, назвав Милея после его речи «нацистом и маккартистом».

Ранее Хавьер Милей заявил, что страны Запада отказались от свободы ради социалистической повестки и теперь находятся в опасности. «Социализм — это обедняющее явление, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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