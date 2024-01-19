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21:25, 19 января 2024Россия

Рогов ответил на слова представителя НАТО о войне с Россией

Рогов: слова представителя НАТО о войне с Россией являются безумством
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

Cлова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией являются безумством, заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

«Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены», — ответил политик на заявление представителя Североатлантического альянса.

Он рассказал о понятии «неприемлемый ущерб», выработанном западными стратегами в годы противостояния с Советским Союзом. Оно определяло величину потерь на Западе в результате возможного удара СССР, которая делает невозможным развязывание войны против него. «Запад прекрасно понимал, что если они сунутся на Советский Союз, то выжить они не смогут», — указал Рогов.

Ранее в НАТО заявили о подготовке к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет. Бауэр заявил о возможности возвращения призывной военной службы.

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      Марина Совина
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