Рогов ответил на слова представителя НАТО о войне с Россией

Рогов: слова представителя НАТО о войне с Россией являются безумством

Cлова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией являются безумством, заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

«Безумство западных элит не имеет границ, и остановить их может только гарантированное понимание ими того, что в случае конфликта с Россией они будут все уничтожены», — ответил политик на заявление представителя Североатлантического альянса.

Он рассказал о понятии «неприемлемый ущерб», выработанном западными стратегами в годы противостояния с Советским Союзом. Оно определяло величину потерь на Западе в результате возможного удара СССР, которая делает невозможным развязывание войны против него. «Запад прекрасно понимал, что если они сунутся на Советский Союз, то выжить они не смогут», — указал Рогов.

Ранее в НАТО заявили о подготовке к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет. Бауэр заявил о возможности возвращения призывной военной службы.