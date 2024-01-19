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15:01, 19 января 2024Путешествия

Россияне в 2024 году массово поедут отдыхать в четыре страны

АТОР: Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет станут лидерами в выездном туризме у россиян

Фото: Clint Patterson / Unsplash

Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет в 2024 году, как и в 2023-м, станут лидерами в выездном туризме у россиян. О том, что отечественные путешественники массово поедут отдыхать в эти четыре страны, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Вице-президент организации и руководитель холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов отметил, что при текущей структуре туристической аудитории в России Египет будет продолжать пользоваться меньшим спросом. По его словам, туристы, у которых есть 300 тысяч рублей, не готовы тратить их на отдых в египетских отелях, а у тех, кого такое качество сервиса устраивает, нет на это денег.

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Кроме того, эксперт оценил шансы Хайнаня и Вьетнама на переток туристов из Таиланда. Вице-президент АТОР пояснил, что туры по этим азиатским направлениям в 2024 году будут стоить достаточно дорого, а объемы авиаперевозки не смогут конкурировать с Таиландом.

Ранее в АТОР заявили, что иностранные отельеры снизят цены для туристов в 2024 году. В 2023 году зарубежные туркомпании рассчитывали на большой спрос и завысили цены, но их ожидания не оправдались, добавили в АТОР.

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      Марина Черняк
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