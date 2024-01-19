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15:27, 19 января 2024Силовые структуры

Россиянин заступился за девушку в трамвае и получил удар ножом

В Петербурге мужчина ударил ножом пассажира трамвая, заступившегося за девушку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовного делу в отношении 28-летнего местного жителя, который ударил ножом пассажира, заступившегося за девушку в трамвае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчина обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии дознания, инцидент произошел 13 ноября 2023 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к девушке в трамвае. Увидев это, один из пассажиров решил за нее заступиться, но получил удар ножом в левое бедро. Потерпевший вызвал полицию.

Ранее в Приморье пьяный мужчина вонзил нож в заступившегося за мать сына.

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      Олеся Мицкевич
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