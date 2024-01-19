Пьяный россиянин вонзил нож в заступившегося за мать сына

В Приморье россиянин получил срок за ранение заступившегося за мать сына

В Приморском крае россиянин получил срок за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего сына. Об этом в пятницу, 19 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Объединенной системы судов Приморского края.

Как установил суд, осужденный вместе с друзьями и женой распивал алкоголь во время домашнего праздника, но когда гости уехали, настроение хозяина переменилось и он стал оскорблять супругу. Мужчина бранился и обвинял женщину в неверности. На крики отца вышел его 17-летний сын. Он заступился за мать, что возмутило отца, который прошел вслед за молодым человеком на кухню и там, схватив ножом, вонзил его в живот сыну.

В суде молодой человек рассказал, что из-за ранения отец лишил его возможности заниматься любимым делом — танцами. Отец прощения так и не попросил, и больше с ним не общался.