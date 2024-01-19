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19:32, 19 января 2024Силовые структуры

Россиянка сломала свекру ребра удлинителем для розеток

В Подмосковье женщина сломала свекру ребра удлинителем для розеток

Фото: Sally V / Wikimedia

В Подмосковье 35-летняя женщина сломала 64-летнему свекру ребра удлинителем для розеток, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, ночью 18 января женщина поссорилась с отцом сожителя, схватила удлинитель и стала им наносить удары пенсионеру. В результате потерпевшего госпитализировали с переломом четырех ребер и ключицы. Также из-за полученных травм грудной клетки у него развилось заболевание, которое может привести к остановке сердца.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Ей грозит до 12 лет заключения.

Известно, что фигурантка имеет судимость за причинение среднего вреда здоровью и угрозу расправой.

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      Илона Палей
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