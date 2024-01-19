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20:12, 19 января 2024Силовые структуры

Российского пенсионера осудили на 9 лет за расправу над соседкой в общежитии

В Чебоксарах пенсионер получил 9 лет колонии за убийство соседки в общежитии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Чебоксарах осудили 69-летнего местного жителя. За расправу над соседкой он получил 9 лет колонии строгого режима, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следствие и суд установили, что вечером 8 сентября 2023 года пенсионер в состоянии алкогольного опьянения напал на потерпевшую в подъезде общежития и нанес ей удары ножом в шею и живот. Спасти женщину не удалось. Причиной расправы стала ранее возникшая ссора между соседями.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье задержали молодого человека, забившего старшего брата.

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      Илона Палей
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