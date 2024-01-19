Суд дал пять лет экс-главе наркоуправления УМВД по Свердловской области за аферу

Экс-главу наркоуправления УМВД по Свердловской области осудили на 5 лет за аферу

В Свердловской области экс-главу управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД осудили на пять лет колонии общего режима и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об афере. Об этом в пятницу, 19 января, в своем Telegram-канале сообщает областная прокуратура.

Как установил суд, в 2022 году осужденный узнал, что подразделение по экономической безопасности областного главка организовало проверку из-за рубки леса частной организацией. Через посредника он обратился к главе предприятия и предложил решить вопрос за полтора миллиона рублей. При этом реальной возможности повлиять на коллег из управления экономической безопасности у него не было.

Силовик с самого начала пошел на аферу, чтобы разжиться деньгами, но при передаче ему денег был задержан и после уволен из органов правопорядка. В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.