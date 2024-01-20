10-летняя россиянка захотела получить бонусы в игре и перевела деньги аферисту

В Петербурге 10-летняя девочка отдала 202 тысячи руб мошеннику за бонусы в игре

В Петербурге десятилетняя девочка захотела получить бесплатные бонусы в онлайн-игре и отдала больше 200 тысяч рублей мошеннику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, все происходило ночью. Неизвестный предложил школьнице получить бесплатные бонусы в онлайн-игре и попросил ее назвать любой номер телефона. Девочка продиктовала злоумышленнику номер и поступивший код из сообщения, после чего с баланса отца списались 202 тысячи рублей.

Мужчина обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что 28-летняя жительница Сингапура влюбилась в мошенника и лишилась 60 тысяч сингапурских долларов (4,1 миллиона рублей).