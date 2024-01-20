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11:33, 20 января 2024Интернет и СМИ

Спрогнозирован возможный ответ Москвы в случае атаки Украиной Крыма

InfoBRICS: в случае атаки Крыма Россия будет наносить удары по всей Украине

Фото: РИА Новости

Россия отреагирует на атаку Крыма нанесением ударов по всей территории Украины, написал геополитический консультант Лукас Лейроз в статье InfoBRICS.

Такой вариант сценария эксперт спрогнозировал в ответ на заявления бывшего Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филиппа Бридлава, который считает, что если сильнее ударить по Крыму, то Запад заставит Москву «переосмыслить свою позицию».

Лейроз подверг критике подобную позицию, заявив, что Россия ответит увеличением бомбардировок стратегических объектов по всей Украине. «Военная доктрина Москвы определяет артиллерию как главный фактор боевого сценария. На каждую попытку Украины эскалировать боевые действия русские реагируют тяжелой артиллерией, нейтрализуя военные объекты, критически важную инфраструктуру и центры принятия решений противника», — считает эксперт.

По его мнению, Украина находится в тупике и терпит еще большие потери при попытке переломить ситуацию. Киев не в состоянии изменить сценарий, имея в качестве альтернативы лишь мирные переговоры на российских условиях, но НАТО не позволяет Киеву принять такой вариант. Журналист полагает, что в ближайшем будущем Украина не получит оружие дальнего действия в больших количествах, так как сейчас США глубоко вовлечены в ближневосточный конфликт и не заинтересованы в украинском фронте.

18 января председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов в ответ на слова американского генерала об атаке полуострова назвал опасными «подобные бредовые идеи». По его словам, в случае реализации призыва Бридлава с его последствиями может столкнуться сам Запад.

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      Любовь Ширижик
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