Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 18 января 2024Россия

В Крыму отреагировали на призыв экс-главкома НАТО нанести удар по полуострову

В Крыму назвали опасным призыв экс-главкома НАТО Бридлава ударить по полуострову
Филип Бридлав

Филип Бридлав. Фото: Ciro De Luca / Reuters

В Крыму напомнили о возможных последствиях новых ударов по полуострову со стороны Украины. На высказывание бывшего главкома сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава отреагировал председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов. Политик дал комментарий РИА Новости.

Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине наносить удары по Крыму. После этого, по мнению генерала, Москва «будет вынуждена переосмыслить свою позицию там».

Шувалов назвал опасными «подобные бредовые идеи». По его словам, в случае реализации призыва Бридлава с его последствиями может столкнуться сам Запад.

Западным государствам не стоит забывать о том, что за Крымом стоит вся Россия, продолжил глава комитета крымского парламента. Он сравнил противников Кремля с шакалами, которые «пытаюсь исподтишка со спины укусить» Россию. «Но пружину можно сжимать до какого-то момента, потом она может выстрелить», — резюмировал Шувалов.

Ранее в США объяснили план Владимира Зеленского по Крыму. По словам бывшего американского морпеха Брайана Берлетика, операция против полуострова поможет оправдать мобилизацию украинцев и вернуть Киеву расположение западных партнеров.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Глава Башкирии заявил о частичной вине властей в беспорядках в республике

      Пакистан привел вооруженные силы в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

      ФСБ задержала продававшего Украине фото стратегических объектов россиянина

      Лавров заявил о неспособности Киева выдвигать условия для завершения конфликта

      Россиянам предрекли удешевление китайских машин

      Лавров прокомментировал охлаждение в отношениях России и Армении

      Комик Гудков вернулся в Россию

      В Донецке опровергли скидки на стоматологию за участие в предвыборной кампании

      Фитнес-тренер дал советы по выполнению приседаний

      В Госдуме назвали сериал «Слово пацана» победой отечественного кино

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше