В Крыму отреагировали на призыв экс-главкома НАТО нанести удар по полуострову

В Крыму назвали опасным призыв экс-главкома НАТО Бридлава ударить по полуострову

В Крыму напомнили о возможных последствиях новых ударов по полуострову со стороны Украины. На высказывание бывшего главкома сил НАТО в Европе Филиппа Бридлава отреагировал председатель комитета крымского парламента по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Александр Шувалов. Политик дал комментарий РИА Новости.

Ранее Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине наносить удары по Крыму. После этого, по мнению генерала, Москва «будет вынуждена переосмыслить свою позицию там».

Шувалов назвал опасными «подобные бредовые идеи». По его словам, в случае реализации призыва Бридлава с его последствиями может столкнуться сам Запад.

Западным государствам не стоит забывать о том, что за Крымом стоит вся Россия, продолжил глава комитета крымского парламента. Он сравнил противников Кремля с шакалами, которые «пытаюсь исподтишка со спины укусить» Россию. «Но пружину можно сжимать до какого-то момента, потом она может выстрелить», — резюмировал Шувалов.

Ранее в США объяснили план Владимира Зеленского по Крыму. По словам бывшего американского морпеха Брайана Берлетика, операция против полуострова поможет оправдать мобилизацию украинцев и вернуть Киеву расположение западных партнеров.