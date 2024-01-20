Иранский военный погиб после удара Израиля по Сирии

Reuters: член КСИР Ирана погиб во время удара Израиля по Дамаску

Во время удара Израиля по сирийской столице Дамаску погиб член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), другие люди получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник регионального просирийского объединения.

Отмечается, что многоэтажное здание, по которому наносили удар, было полностью разрушено. По информации источника, оно использовалось иранскими советниками, поддерживающими правительство Сирии.

Ранее сообщалось, что израильская сторона могла атаковать жилой дом в районе Аль-Мезза Дамаска. Сирийские СМИ уточняли, что утром в субботу, 20 января, в столице были слышны звуки взрывов.

