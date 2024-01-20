Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 20 января 2024Бывший СССР

Лукашенко получил травму во время колки дров

Президент Белоруссии Лукашенко пропустит хоккейный матч из-за травмы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустит матч своей хоккейной команды в республиканской лиге 20 января. О том, что Лукашенко пропускает игру из-за травмы, рассказал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Соперником «Команды Первого» стала команда Могилевской области. Во время рабочей поездки на белорусско-китайское предприятие «Белджи» глава государства признался, что получил травму во время колки дров.

По словам Лукашенко, во время рубки ему на ступню упала 80-килограммовая колодка. «Ходил-ходил — вроде ничего, а потом...» — поделился в беседе со спутниками хромающий президент.

Ранее Лукашенко сообщил о бешеных очередях на новый автомобиль Geely. «Люди хотят покупать этот автомобиль. Задача правительства и министра — кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта», — заявил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Мобилизованный морпех рассказал о рукопашной схватке в ДНР. Во время штурма он встретил трех солдат ВСУ

      Раскрыто число пострадавших в результате ночного обстрела Горловки

      РЖД изменит правила перевозки животных после инцидента с котом Твиксом

      Лукашенко раскрыл подробности своей травмы при колке дров

      Первая ракетка мира вылетела с Australian Open от 19-летней теннисистки

      Выброшенный из поезда кот Твикс насмерть замерз в снегу. Проводницу могут привлечь к уголовной ответственности

      Дежуривший в отделе полиции российский сержант найден с огнестрельным ранением

      Лукашенко получил травму во время колки дров

      В Германии рассказали о тактическом успехе России в зоне СВО

      Семилетняя россиянка получила ранение во время стрельбы на сельской свадьбе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше