Лукашенко получил травму во время колки дров

Президент Белоруссии Лукашенко пропустит хоккейный матч из-за травмы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустит матч своей хоккейной команды в республиканской лиге 20 января. О том, что Лукашенко пропускает игру из-за травмы, рассказал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Соперником «Команды Первого» стала команда Могилевской области. Во время рабочей поездки на белорусско-китайское предприятие «Белджи» глава государства признался, что получил травму во время колки дров.

По словам Лукашенко, во время рубки ему на ступню упала 80-килограммовая колодка. «Ходил-ходил — вроде ничего, а потом...» — поделился в беседе со спутниками хромающий президент.

Ранее Лукашенко сообщил о бешеных очередях на новый автомобиль Geely. «Люди хотят покупать этот автомобиль. Задача правительства и министра — кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта», — заявил глава государства.