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18:04, 20 января 2024Интернет и СМИ

Появилась идея увековечить кота Твикса

Глава ЛБИ Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Жалко котика», — выразила Мизулина сожаление по поводу трагедии, добавив, что, по ее мнению, проводница поступила очень жестоко.

Кот прошел восемь километров в поисках еды и укрытия, его история растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали, отметила она, и высказала идею увековечить память Твикса.

«Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове», — написала Мизулина.

20 января замерзшего кота Твикса без признаков жизни нашли у железнодорожного переезда. Рядом с животным было много следов крупной собаки. Проводники РЖД больше не смогут высаживать оставленных животных из поездов на улицу, заявили в «Федеральной пассажирской компании».

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      Любовь Ширижик
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