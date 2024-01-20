Появилась идея увековечить кота Твикса

Глава ЛБИ Мизулина предложила установить памятник коту Твиксу

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Жалко котика», — выразила Мизулина сожаление по поводу трагедии, добавив, что, по ее мнению, проводница поступила очень жестоко.

Кот прошел восемь километров в поисках еды и укрытия, его история растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали, отметила она, и высказала идею увековечить память Твикса.

«Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове», — написала Мизулина.

20 января замерзшего кота Твикса без признаков жизни нашли у железнодорожного переезда. Рядом с животным было много следов крупной собаки. Проводники РЖД больше не смогут высаживать оставленных животных из поездов на улицу, заявили в «Федеральной пассажирской компании».