На Украине арестовали брата Мазепы

Суд на Украине арестовал брата главы компании Concorde Capital Мазепы

Киевский суд избрал подозреваемому в участии в преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об аресте брата банкира сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура просила назначить брату банкира залог размером 500 миллионов гривен. По словам адвоката Игоря Мазепы Тараса Пошиванюка, брата бизнесмена также подозревают в участии в преступной группировке.

19 января стало известно о задержании Игоря Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской гидроэлектростанцией.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на пограничников и потребовал полмиллиона гривен моральной компенсации за отказ выпустить его из страны.