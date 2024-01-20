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11:16, 20 января 2024Бывший СССР

На Украине арестовали брата Мазепы

Суд на Украине арестовал брата главы компании Concorde Capital Мазепы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Киевский суд избрал подозреваемому в участии в преступной организации Юрию Мазепе, брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об аресте брата банкира сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура просила назначить брату банкира залог размером 500 миллионов гривен. По словам адвоката Игоря Мазепы Тараса Пошиванюка, брата бизнесмена также подозревают в участии в преступной группировке.

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      Даниил Иринин
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