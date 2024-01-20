Экс-дипломат США допустил отправку странами НАТО своих войск на Украину

Экс-дипломат США Брайза: некоторые страны НАТО могут отправить войска на Украину

Некоторые страны НАТО могут направить свои войска на Украину, действуя вне рамок военно-политического блока. Об этом сообщил бывший американский дипломат, экс-помощник Госсекретаря США Мэтью Брайза, пишет украинский сайт «Эспресо».

Он усомнился, что дело дойдет до фактического пребывания военных Североатлантического альянса на территории Украины. В то же время экс-дипломат допустил, что чем больше будет продолжаться эскалация, тем больше вероятность того, что отдельные страны-члены НАТО «будут вмешиваться в ситуацию на местах». При этом он не назвал страны, которые могут отправить свои военные силы или средства на Украину.

«Убежден, что мы будем наблюдать еще больше помощи от стран Запада», — добавил Брайза.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны НАТО ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину. Он исключил возможность того, что альянс начнет наземную операцию на территории страны против России.