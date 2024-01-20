Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 20 января 2024Бывший СССР

По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны

Фото: Unsplash

Власти Украины объявляли воздушную тревогу во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, первой тревога была объявлена в Киеве и еще трех областях Украины, а в 13:16 по московскому времени к ним присоединились и остальные регионы. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога продлилась полчаса. В 13:45 по московскому времени она была отменена в Черниговской области, а в течение нескольких минут отменилась на всей территории страны.

Ранее стало известно, что в результате взрывов на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области был разрушен ряд объектов инфраструктуры. О степени разрушения этих объектов не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД России отреагировал на заявление Киева об успехе контрнаступления ВСУ

      ОАЭ заявили об истекающем времени до войны в ближневосточном регионе

      Еще одна команда обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ

      Выбросившую кота Твикса проводницу потребовали уволить при помощи петиции

      В российском городе отменили концерт Лолиты в честь ее 60-летия

      Марсианский вертолет НАСА потерял связь с Землей

      Названа причина отсутствия Ольги Бузовой на «голой вечеринке» Ивлеевой

      В России столкнулись с последствиями запрета импортных семян

      По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

      Пять человек пострадали в ДТП с лесовозом в Сыктывкаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше