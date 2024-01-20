По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны

Власти Украины объявляли воздушную тревогу во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, первой тревога была объявлена в Киеве и еще трех областях Украины, а в 13:16 по московскому времени к ним присоединились и остальные регионы. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога продлилась полчаса. В 13:45 по московскому времени она была отменена в Черниговской области, а в течение нескольких минут отменилась на всей территории страны.

Ранее стало известно, что в результате взрывов на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области был разрушен ряд объектов инфраструктуры. О степени разрушения этих объектов не сообщается.

