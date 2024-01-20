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06:00, 20 января 2024Экономика

В ЕС заявили о росте «энергетической бедности»

Евродепутат Хайдер заявил о росте «энергетической бедности» в ЕС

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

Член Европарламента (ЕП) от Австрии Роман Хайдер рассказал, что в странах-членах Евросоюза (ЕС) отмечается рост «энергетической бедности». О том, что ситуация представляет особенную угрозу для уязвимых групп населения, евродепутат заявил в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру»

Хайдер отметил, что вызванная пандемией COVID-19 и конфликтом России и Украины инфляция привела к росту цен на энергоносители и повышению стоимости жизни.

Все больше и больше людей оказываются под растущим давлением и сильнее страдают от энергетической бедности. Более того, переход ЕС к «зеленой» экономике может продолжить повышать цены на энергоносители, что, в свою очередь, может привести к обнищанию наиболее уязвимых групп населения. (...) Существует множество данных, свидетельствующих о том, что женщины страдают и будут страдать от энергетической бедности в большей степени, чем мужчины

Роман Хайдерчлен Европарламента (ЕП) от Австрии

В связи с этим он обратился к ЕК с вопросами о защите уязвимых слоев населения о последствиях энергетического кризиса.

«Хотя законодательство ЕС действительно учитывает риск энергетической бедности в целом, почему в нем прямо не предусмотрен гендерный подход к этой проблеме? (...) Есть ли у Комиссии какие-либо конкретные предложения конкретно по защите уязвимых групп от обнищания в результате перехода к "зеленой" экономике?» — спросил Хайдер.

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      Кирилл Садовский
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