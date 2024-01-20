Российские нефтяники запланировали нарастить производство бензина и дизеля

Кабмин РФ: нефтяные компании планируют нарастить производство бензина и дизеля

Российские нефтяные компании планируют нарастить производство бензина в 2024 году, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

По данным Минэнерго, по итогам 2023 года нефтяники увеличили производство бензина по сравнению с прошлым годом, уточнили в кабмине. Кроме того, отмечается стабилизация цен на топливо и отсутствие дефицита.

«Запасы автобензинов на НПЗ и нефтебазах выросли. Рынок насыщен зимним дизельным топливом в условиях пикового спроса», — добавили в правительстве России.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке страны с профильными ведомствами и отраслевыми игроками. Он поручил нефтяникам контролировать уровень цен на бензин на АЗС страны.

