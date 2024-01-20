Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
00:29, 20 января 2024Экономика

Российские нефтяники запланировали нарастить производство бензина и дизеля

Кабмин РФ: нефтяные компании планируют нарастить производство бензина и дизеля

Фото: RosneftRu / Globallookpress.com

Российские нефтяные компании планируют нарастить производство бензина в 2024 году, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

По данным Минэнерго, по итогам 2023 года нефтяники увеличили производство бензина по сравнению с прошлым годом, уточнили в кабмине. Кроме того, отмечается стабилизация цен на топливо и отсутствие дефицита.

«Запасы автобензинов на НПЗ и нефтебазах выросли. Рынок насыщен зимним дизельным топливом в условиях пикового спроса», — добавили в правительстве России.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке страны с профильными ведомствами и отраслевыми игроками. Он поручил нефтяникам контролировать уровень цен на бензин на АЗС страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Минимум два года». На Западе дали прогноз о длительности конфликта на Украине и сроках возможного наступления ВСУ

      Отель «Украина» в центре Киева захотели продать из-за долгов

      В Финляндии оценили риски от забастовок для поставок оружия Украине

      Дзюба высказался о хейтерах

      Во Франции заявили о невозможности запретить гражданам ехать на Украину

      Российские нефтяники запланировали нарастить производство бензина и дизеля

      Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью

      Зеленский ответил на предложение Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

      Джонсон выразил уверенность в поддержке США Украины при переизбрании Трампа

      Евросоюз захотел создать новый фонд для военной поддержки Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше