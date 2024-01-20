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21:29, 20 января 2024Мир

Словакия возобновила сотрудничество с Россией в сфере культуры

Минкультуры Словакии отменило распоряжение об остановке сотрудничества с Россией
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Министерство культуры Словакии отменило распоряжение об остановке сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министра Павла Чорба сообщает газета Pravda.

Ограничения действовали с марта 2022 года, они были введены прежним руководителем министерства Натальей Милановой. Ее распоряжение перестало действовать с 15 января 2024 года.

Как рассказала действующий министр Мартина Шимковичова, деятели культуры не должны платить за развязанные по всему миру конфликты. Глава комитета Национального совета по культуре и СМИ Роман Михелко заявил, что запрет был обусловлен идеологией.

Миланова ввела запрет через несколько недель после начала СВО России на Украине. Сотрудничество с российскими или белорусскими мастерами культуры расценивалось бы как грубое нарушение трудовой дисциплины.

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      Марина Совина
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