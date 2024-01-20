Словакия возобновила сотрудничество с Россией в сфере культуры

Минкультуры Словакии отменило распоряжение об остановке сотрудничества с Россией

Министерство культуры Словакии отменило распоряжение об остановке сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министра Павла Чорба сообщает газета Pravda.

Ограничения действовали с марта 2022 года, они были введены прежним руководителем министерства Натальей Милановой. Ее распоряжение перестало действовать с 15 января 2024 года.

Как рассказала действующий министр Мартина Шимковичова, деятели культуры не должны платить за развязанные по всему миру конфликты. Глава комитета Национального совета по культуре и СМИ Роман Михелко заявил, что запрет был обусловлен идеологией.

Миланова ввела запрет через несколько недель после начала СВО России на Украине. Сотрудничество с российскими или белорусскими мастерами культуры расценивалось бы как грубое нарушение трудовой дисциплины.