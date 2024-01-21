В Сочи сель заблокировал дорогу к горнолыжному курорту «Роза Хутор»

На дорогу, ведущую к горнолыжному курорту «Роза Хутор», около этнопарка «Моя Россия», сошел сель, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

В результате движение перекрыто уже больше часа, к горнолыжному курорту невозможно добраться. Очевидцы заявили, что службы до сих пор не выехали на место для устранения последствий произошедшего.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях на территории некоторых регионов РФ. В Сочи прогнозируют мощный дождь, а в предгорьях и горах — сильный снег. Вильфанд уточнил, что такие осадки могут привести к лавинной опасности.

