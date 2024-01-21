Зеленский заявил об отсутствии у украинцев права на усталость

Зеленский заявил, что Украина не имеет права на усталость от боевых действий

Украина не имеет права на усталость от боевых действий, иначе она «потеряет то, что имеет». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 News.

«Можно себе позволить устать вечером [после работы], но утром придется защищать государство, бороться за него, если мы хотим его сохранить», — заявил глава государства.

Глава украинского государства также прокомментировал законопроект о мобилизации, назвав его «умным и справедливым». По его мнению, он необходим именно военным, находящимся на фронте. «Нельзя сказать: ну, им хватит этой армии. Это нечестно, несправедливо. Вся история о мобилизации — это вопрос справедливости», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом», пока в стране идут боевые действия. Так он отреагировал на тот факт, что большое количество украинцев уехали за границу или сознательно избегают мобилизации.