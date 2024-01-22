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10:03, 22 января 2024Из жизни

110-летняя женщина назвала простые секреты долголетия

110-летняя жительница США назвала секретом долголетия семичасовой сон

Фото: Mark Timberlake / Unsplash

110-летняя жительница США отпраздновала день рождения в кругу семьи и назвала секрет своего долголетия: отказ от вредных привычек и семичасовой сон. Об этом сообщает Chattanooga Times Free Press.

Тельма Мэй Кирби Литтл из населенного пункта Флинстоун, штат Джорджия, отметила знаменательную дату в среду, 17 января. Женщина живет в окружении многочисленных родственников — почти все семейство обитает во Флинстоуне и его окрестностях. У Литтл четверо детей, семь внуков, 14 правнуков и десять праправнуков.

Именинница отказалась общаться с прессой, однако ее внучка назвала секреты долголетия бабушки, которые оказались очень простыми. «Вот, что она всегда говорила: "Не пей спиртного, не кури, спи по семь часов. И не беспокойся по пустякам. Ни о чем не волнуйся"», — передала слова долгожительницы Джина Дерриберри.

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Литтл родилась в 1914 году и в юности работала на ферме. Потом она вместе с мужем управляла парикмахерской. Поздравить женщину с очередным днем рождения пришли 70 друзей и родственников.

Ранее 105-летняя жительница Канады раскрыла секрет своего долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря постоянной активности.

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      Никита Савин
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