56-летняя Николь Кидман вышла в свет в откровенном платье и была обругана в сети

Австралийская и американская актриса Николь Кидман вышла в свет в откровенном наряде и была обругана в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что 56-летняя знаменитость посетила премьеру сериала «Экспаты», где исполнила одну из главных ролей. Для мероприятия она выбрала облегающее черное платье в пол на тонких бретелях. При этом наряд полностью оголял спину звезды, а также ее бока и часть груди. Кроме того, предмет гардероба оказался оформлен разрезом до бедра.

Читатели издания раскритиковали внешний вид артистки. «Ужасное платье», «Она слишком стара для него», «Так обнажаться в ее возрасте уже не стильно», «Подобные платья предназначены для 20-30-летних», «Безвкусица», — негодовали юзеры.

Ранее в январе Николь Кидман попала в объектив папарацци и огорчила фанатов. Ее запечатлели на съемках эротического триллера «Малышка» в коричневом пальто, светло-серых штанах и уггах.