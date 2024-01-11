Внешность 56-летней Николь Кидман на фото папарацци огорчила фанатов

Австралийская и американская актриса Николь Кидман попала в объектив папарацци и огорчила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

56-летняя знаменитость была замечена на съемках эротического триллера «Малышка», которые проходили в Нью-Йорке. Так, ее запечатлели в коричневом пальто, светло-серых штанах и уггах. При этом на ее лице присутствовал макияж с акцентом на бордовую помаду, а волосы были распущены.

Читатели портала не оценили внешность звезды на данных снимках, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Похоже, кто-то решил, что ботокса недостаточно», «Это не может быть Николь. Что она сделала со своим лицом?», «Я не могу ее узнать. Это полный позор», «Она сделала столько пластических операций, что выглядит теперь странно», «Это Джон Траволта в женском обличиье», — возмущались они.

В декабре Николь Кидман снялась без штанов и показала фото фанатам. Тогда актриса предстала перед камерой в полный рост, позируя в белой футболке с надписью на груди и с обнаженными ногами.