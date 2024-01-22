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18:33, 22 января 2024Мир

Американские добровольцы пожаловались на задержку помощи ВСУ

The Hill: воюющие за ВСУ граждане США пожаловались на задержку помощи Запада

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воюющие за Вооруженные силы Украины граждане США жалуются, что задержка западной помощи несет угрозу жизни украинских солдат. Их слова приводит газета The Hill.

«Мы пытаемся передать ощущение срочности, что им нужна помощь прямо сейчас», — цитирует издание американского добровольца, отметившего нехватку оружия и техники, а также низкий моральный дух в украинской армии.

Другой военный, ветеран войны в Афганистане, заявил о дефиците стрелкового оружия в его добровольческом подразделении, в котором служат иностранцы. По его словам, добровольцы остро нуждаются в нелетальной помощи некоммерческих организаций в виде касок, бронежилетов, обуви, приборов ночного видения и провианте.

Ранее журналисты New York Times сообщили, что в интернациональном легионе ВСУ служат лишь полторы тысячи человек, а не 20 тысяч, как утверждают власти Украины.

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      Виктория Кондратьева
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