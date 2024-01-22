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16:44, 22 января 2024Ценности

Блогерша перечислила вечно модную одежду

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Специалист по связям с общественностью и блогерша Мари-Луиза Максвелл перечислила вечно модную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

В первую очередь эксперт отметила юбки длины миди, классический жилет и спортивные брюки. По ее мнению, данные вещи являются универсальными и подходят для любого случая. Также их можно носить в любом возрасте.

Кроме того, Максвелл обратила внимание на одежду серого цвета. «Серый — цвет сезона, и если у вас в шкафу есть несколько серых свитеров, сделать образ модным теперь проще всего», — объяснила она.

Вдобавок собеседница издания выделила джинсы с широкими штанинами и домашнюю одежду для делового стиля. «Шикарная толстовка с капюшоном — основная вещь в моем рабочем гардеробе, которую я надеваю под пиджак, когда иду на встречи. Мой совет — выбирайте оверсайз», — заключила она.

В декабре известный российский стилист Алеко Надирян назвал главный тренд зимы. Так, актуальным в текущем сезоне, по мнению специалиста, стал пирсинг.

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      Мария Винар
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