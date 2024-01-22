Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса поделилась снимком в откровенном образе

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 32-летняя актриса запечатлена позирующей в желтом купальнике, который оформлен белыми полосами, подвязками с перьями и глубоким декольте. Кроме того, для съемки она сделала себе макияж в золотистых тонах, а волосы уложила в кудри.

Поклонники оценили данный кадр в комментариях под постом. «Спасибо тебе за твою красоту», «Королева», «Невероятная», «Очень эффектно, особенно с такими волосами», «Великолепная», — высказывались они.

В декабре Скаут Уиллис снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Тогда актриса поделилась серией фото, на которых была запечатлена в прозрачном платье белого цвета, отказавшись при этом от бюстгальтера.