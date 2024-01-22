Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:47, 22 января 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса поделилась снимком в откровенном образе

Фото: @alanna_35mm / @scoutlaruewillis

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 32-летняя актриса запечатлена позирующей в желтом купальнике, который оформлен белыми полосами, подвязками с перьями и глубоким декольте. Кроме того, для съемки она сделала себе макияж в золотистых тонах, а волосы уложила в кудри.

Поклонники оценили данный кадр в комментариях под постом. «Спасибо тебе за твою красоту», «Королева», «Невероятная», «Очень эффектно, особенно с такими волосами», «Великолепная», — высказывались они.

В декабре Скаут Уиллис снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Тогда актриса поделилась серией фото, на которых была запечатлена в прозрачном платье белого цвета, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Я не могу назвать это демократией». Кличко раскритиковал курс Украины при Зеленском

      Российского подростка нашли вмерзшим в лед спустя месяц после пропажи

      Российская разведка раскрыла требования США по кадровым перестановкам на Украине

      Huawei представила независимую операционную систему

      Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

      Названы возможные объекты госсобственности России за рубежом

      110-летняя женщина назвала простые секреты долголетия

      Нарышкин заявил о создании Вашингтоном колониальной администрации на Украине

      Кудрявцева рассказала о расставании с мужем

      Украинка обвинила Открытый чемпионат США в пророссийской пропаганде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше