Сообщение о нехватке врачей в Мелитополе не подтвердилось

Сообщение о проблемах с медпомощью в Мелитополе не подтвердилось

На сайте украинского «Центра народного сопротивления» 19 января появилась публикация, в которой утверждается, что из Санкт-Петербурга в Мелитополь были отправлены врачи. Авторы поста заявили, что в регионе якобы не хватает врачей и лечение получают только военные и те, кому нужна неотложная помощь. Эта информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе проходят профилактические медицинские мероприятия для населения. Например, в апреле 2023 года для детей была организована вакцинация от полиомиелита.

А в конце 2023 года Минздрав Запорожской области рассказывал об одной из сложных операций, которую нейрохирурги проводили жителю Мелитополя. «Специальный телескопический протез тела позвонка стоимостью несколько сотен тысяч рублей, при участии Минздрава Запорожской области, был оперативно доставлен в больницу и установлен пациенту бесплатно. Неврологическая симптоматика у пациента полностью исчезла и он готовится к скорой выписке. Теперь даже самые передовые медицинские технологии стали доступны всем жителях Запорожской области», — сказано в публикации.

В первую неделю 2024 года медслужба Мелитополя и Мелитопольского района обрабатывала порядка 150 обращений в день. Основным поводом для вызова скорой в эти дни были повышение артериального давления, кардиологические проблемы, травмы, респираторные заболевания, а также пищеварительные расстройства, связанные с отравлениями и хроническими заболеваниями. На фоне этих фактов сообщения о проблемах с медицинским обслуживанием жителей в Мелитополе можно считать недостоверными.

Сообщения о нехватке врачей в Мелитополе не получили распространение в российских СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»