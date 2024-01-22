ФСБ задержала в ДНР группу наркоторговцев

В Енакиево ФСБ и МВД задержали наркоторговцев с каннабисом

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ и МВД России задержали группу наркоторговцев. Об этом в понедельник, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Граждане организовали сбыт наркотиков в крупном размере в городе Енакиево. В ходе обысков силовики задержали участников преступного сообщества, обнаружили и изъяли свыше двух килограмм каннабиса.

18 января сообщалось, что в Волгоградской области арестовали 21-летнего бывшего инспектора исправительного учреждения за превышение полномочий и попытку сбыта наркотиков.