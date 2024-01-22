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19:46, 22 января 2024Бывший СССР

Кличко засомневался в приближении Украины к Евросоюзу

Кличко: нынешние процессы на Украине не приближают европейское будущее

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Власти Украины притесняют журналистов и бизнесменов, и это не соответствует декларируемому стремлению в Евросоюз. В правильности проводимой Киевом политики засомневался мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Все больше бизнесменов жалуются на обезумевшие поборы, на требования отдать долю в бизнесе или отдать его полностью. Не соглашаешься — уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут "найти русский след"», — написал Кличко.

«Такие процессы на Украине точно не приближают (…) европейское будущее», — заявил он, добавив, что при нынешней власти страна «скатывается в ужасное прошлое».

По его словам, в результате нынешних действий Киева в стране не останется тех, кто будет платить налоги, обеспечивать рабочие места и инвестировать.

Ранее Кличко резко раскритиковал деятельность президента Украины Владимира Зеленского. «Движение, то, что мы видим сейчас, я не могу сказать, что это демократия. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», — считает он.

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      Алевтина Запольская
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