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18:49, 22 января 2024Бывший СССР

Лавров обвинил Украину в умышленных ударах по гражданским объектам

Лавров: ВСУ умышленно наносят удары по гражданским объектам в России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram channel of Mayor of Belgorod Valentin Demidov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) умышленно наносят удары по гражданским объектам на территории РФ. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

По его словам, Запад ничуть не смущает, что поставляемым им оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, ВСУ «методично, безжалостно и преднамеренно бьют по сугубо гражданским объектам». Глава МИД подчеркнул, что десятки жертв среди мирных жителей остаются на совести тех, кто вооружает украинскую армию, заявляя при этом, что Киев вправе самостоятельно выбирать цели для ударов.

Во время заседания Лавров также обвинил западные страны в том, что они с маниакальной настойчивостью подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

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      Алевтина Запольская
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