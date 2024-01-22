Метод борьбы с кожным заболеванием от Ким Кардашьян оказался опасным

Дерматолог Егорова призвала не лечить псориаз в солярии из-за риска рака кожи

Врач-дерматолог Татьяна Егорова предупредила, что лечение псориаза при помощи загара в солярии опасно для здоровья. Эффективность этого метода, которым пользуется для борьбы с кожным заболеванием бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян, она оценила в беседе с «360».

Егорова отметила, что врачи действительно используют ультрафиолет для лечения псориаза, однако они применяют специальные аппараты, излучающие короткие UV-волны. В то же время, по словам дерматолога, самолечение в солярии не только не способствует улучшению состояния кожи, но и может спровоцировать обострение заболевания.

Дерматолог призвала не лечить псориаз в солярии также потому, что высокоинтенсивное ультрафиолетовое излучение в кабинках для быстрого загара может оказаться опасным: он повышает риск развития меланомы — одной из разновидностей рака кожи. «От воздействия ультрафиолетовых лучей в клетках происходят мутации. Чем старше мы становимся, тем хуже справляется наш иммунитет с поломанными клетками, которые, разрастаясь, могут стать источником злокачественной опухоли», — объяснила Егорова.

Ранее сообщалось, что для предотвращения негативного эффекта от солнечных лучей следует пользоваться солнцезащитным кремом и избегать ожогов. Причем чем бледнее у человека кожа, тем больше должен быть показатель SPF в его защитном средстве. А жители северных широт, помимо прочего, особенно подвержены аллергии на солнце.

