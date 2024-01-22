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18:07, 22 января 2024Бывший СССР

МИД Украины связал сроки войны с длиной радиуса ракет

Глава МИД Украины Кулеба: чем длиннее радиус ракет, тем короче война
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Победа Украины зависит от длины радиуса артиллерийских ракет и насыщенности армии системами противовоздушной обороны (ПВО). О сроках войны порассуждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Совете глав дипломатических ведомств Европейского союза (ЕС).

«Укрепление ПВО остается приоритетом (...) Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом более 300 километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус, тем короче будет война», — отмечается в пресс-релизе украинского МИД.

Руководитель дипломатического ведомства также уверен в необходимости создания на Украине европейского оборонного хаба.

Ранее в Киеве ответили на вопрос о судьбе финансирования из США. По словам Кулебы, Украина не крадет деньги у американских налогоплательщиков, поскольку большая часть средств, которые Вашингтон выделяет Киеву, тратится на производство вооружения в самих США.

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      Глеб Палехов
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