Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:20, 22 января 2024Силовые структуры

Мужчина отправлял интимные видео 12-летней девочке и получил семь лет колонии

В Краснодаре осудили на семь лет мужчину, развращавшего 12-летнюю девочку в сети

Фото: Unsplash

В Краснодаре суд приговорил к семи годам лишения свободы 35-летнего мужчину, отправлявшего интимные видео 12-летней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 135 («Развратные действия»), пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и пунктам «а,г» части 2 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в конце 2022 года фигурант в интернете познакомился с девочкой. Он знал ее возраст. Однако осужденный общался с ней на откровенные темы, отправлял интимные видео, в том числе с изображением самого себя. Он предлагал потерпевшей встретиться, намекая на сексуальные отношения. Но школьница рассказала обо все родителям, а те обратились в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками

      В ООН призвали провести независимое расследование удара по Донецку

      Российский вирусолог высказался об опасности древних зомби-вирусов из Арктики

      Мужчина отправлял интимные видео 12-летней девочке и получил семь лет колонии

      56-летняя Николь Кидман вышла в свет в откровенном платье и была обругана в сети

      Арабские туристы кардинально пересмотрели взгляды на Россию

      Выбросившая кота Твикса на мороз проводница объяснила свой поступок

      На Украине назвали сумму оборонных расходов в 2023 году

      В Госдуме назвали пиар-акцией указ Зеленского о территориях России

      Россиянам назвали условие для обязательного обращения к врачу при простуде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше