Мужчина отправлял интимные видео 12-летней девочке и получил семь лет колонии

В Краснодаре осудили на семь лет мужчину, развращавшего 12-летнюю девочку в сети

В Краснодаре суд приговорил к семи годам лишения свободы 35-летнего мужчину, отправлявшего интимные видео 12-летней девочке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 135 («Развратные действия»), пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и пунктам «а,г» части 2 статьи 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в конце 2022 года фигурант в интернете познакомился с девочкой. Он знал ее возраст. Однако осужденный общался с ней на откровенные темы, отправлял интимные видео, в том числе с изображением самого себя. Он предлагал потерпевшей встретиться, намекая на сексуальные отношения. Но школьница рассказала обо все родителям, а те обратились в полицию.