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17:39, 22 января 2024Бывший СССР

На Украине в результате ракетного удара погибли 16 бойцов ВСУ

Экс-депутат Рады Мосийчук: из-за халатности командования погибли 16 бойцов ВСУ

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

В городе Мирноград на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) в результате ракетного удара погибли 16 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще свыше 20 оказались под завалами. Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло из-за халатности командования 110-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Бывший нардеп отметил, что скопление личного состава в таком количестве в зоне боевых действий запрещено. Он также указал на то, что в пораженном здании находились ограниченно годные и бойцы после ранения.

При этом в официальных сводках ВСУ сообщений о таком ударе не было. Нацполиция Украины сообщала о ночных взрывах в Мирнограде, но не называла подробностей произошедшего.

Ранее стало известно, что в результате взрывов были разрушены объекты инфраструктуры, расположенные на территории подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам главы украинской областной военной администрации (ОВА) Юрия Малашко, всего пострадало несколько предприятий.

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      Александр Курбатов
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