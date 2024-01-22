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16:50, 22 января 2024Бывший СССР

Обещавшие освобождать Белоруссию проукраинские наемники уехали в тур по Европе

Обещавший освобождать Белоруссию полк Калиновского отправился в тур ЕС

Фото: Паўлюк Шапецька / Wikimedia

Полк имени Кастуся Калиновского, обещавший освобождать Белоруссию от власти президента республики Александра Лукашенко, отправился в тур по странам Европейского союза, ведь в операциях на территории страны нет необходимости. О планах проукраинских наемников рассказали журналисты издания «Зеркало».

«Полк Калиновского — часть Вооруженных сил Украины, мы подчиняемся военной вертикали и несамостоятельны в своих решениях. Но дело не только в этом: мелкая диверсионная операция с нашей стороны была бы использована Лукашенко, чтобы скомпрометировать Украину и обвинить ее в агрессии», — считает командир Вадим Кабанчук.

Другой офицер полка Калиновского добавил, что вылазка на территорию Белоруссии станет открытием второго фронта, а в вооруженном отряде белорусских националистов такого не хотят, поэтому ищут союзников в Европе.

Ранее в России предъявили обвинения 68 наемникам, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Согласно данным Следственного комитета России, большинство из них граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

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      Глеб Палехов
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