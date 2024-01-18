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10:43, 18 января 2024Силовые структуры

В России предъявили обвинения участвующим в качестве наемников в СВО иностранцам

СК предъявил заочные обвинения 68 иностранцам, участвующим в СВО как наемники

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Следственный комитет России (СК) предъявил заочные обвинения 68 иностранцам из семи стран, которые участвуют в спецоперации (СВО) в качестве наемников на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, что сейчас расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство из них граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Ранее СК заочно обвинил бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и бывшего главу Нацбанка Украины Степана Кубиву в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

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