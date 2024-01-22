Обещавший вернуть хозяину выкинутого из поезда на мороз пса оказался мошенником

В Подмосковье хозяин выкинутого из поезда на мороз пса столкнулся с мошенниками

Мужчина, обещавший хозяину потерявшегося той-терьера Арчи вернуть пса, оказался мошенником. Об этом сообщает телеканал «360».

16 января «толстенького», как говорится в объявлении о пропаже, той-терьера по кличке Арчи выгнали из электрички на мороз. До этого его хозяин по имени Сергей вступил в конфликт с другим пассажиром и мужчину высадили, а Арчи остался в вагоне. Беспризорного пса во время обхода вагонов заметили сотрудники полиции. Они сфотографировали Арчи, а затем вынесли из поезда и оставили на одной из станций в городе Чехов в Подмосковье. Владелец сразу начал поиски питомца. В течение шести дней он катался по всем станциям, однако так и не смог найти собаку.

Некоторое время назад Сергею позвонили и сообщили, что выкинутую из электрички собаку нашли в Серпухове, но вернут за вознаграждение. Звонивший рассказывал Сергею, что Арчи нашли подростки, просил дать им денег на сладости. Хозяин пса не был против, но настоял на передаче вознаграждения во время личной встречи. Вскоре после этого он понял, что столкнулся с мошенниками.

«Нет, это мошенники. Вообще ненормальные. Два дня меня динамят. В интернете посмотрели номер, они занимаются этой ерундой. Я два дня уже туда езжу», — заявил Сергей.

Помимо хозяина Арчи ищут волонтеры. Утром 22 января похожую собаку видели рядом с поликлиникой на улице Лопасненских Ополченцев в Чехове, но заметившая его девушка в тот момент не знала об объявлении. Сергей поедет в Чехов, чтобы отсмотреть с полицейскими записи с камер видеонаблюдения: есть шанс, что так Арчи все же удастся найти.

Несколькими днями ранее проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Кот по кличке Твикс неделю выживал на морозе.