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20:02, 22 января 2024Наука и техника

Польша заказала орудия для новых фрегатов

Defence24: Польша заказала орудия Leonardo 76/62 для фрегатов Miecznik

Фото: 대한민국 국군 / Wikimedia

Польша заказала артиллерийские орудия Leonardo 76/62 SR MF STRALES калибра 76 миллиметров, которыми вооружат новые фрегаты типа Miecznik, создаваемые для Военно-морских сил страны. Об этом пишет Defence24 со ссылкой на источники.

«Из неофициальной информации, полученной Defence24.pl, Polska Grupa Zbrojeniowa и итальянский концерн Leonardo подписали контракт на поставку трех артиллерийских систем калибра 76 миллиметров, которые станут одним из элементов вооружения ракетных фрегатов типа Miecznik, предназначенных для ВМС Польши», — пишет издание.

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Артиллерийская установка Leonardo 76/62 SR MF STRALES может применять снаряды с программируемыми взрывателями и управляемые боеприпасы DART. Управляемый снаряд предназначен для поражения надводных и воздушных целей. DART несет 2,5 килограмма готовых поражающих элементов из вольфрамового сплава.

В марте 2022 года издание Defence24 писало, что фрегаты Miecznik получат торпеды MU-90 и ракеты серии RBS, а в качестве основного средства противовоздушной обороны для кораблей выбрали зенитные ракеты CAMM (Common Anti-Air Modular Missile). Также в арсенал корабля войдут артиллерийские установки калибров 76 и 35 миллиметров.

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      Даниил Иринин
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