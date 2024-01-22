Юрист рассказал о льготах для пенсионеров в 2024 году

Юрист Виноградов: в России пенсионеры имеют льготы по налогу на имущество

Российские пенсионеры и предпенсионеры получают несколько налоговых льгот, согласно действующему законодательству. В интервью агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, за что не надо будет платить пожилым россиянам в 2024 году.

В первую очередь, отметил юрист, это касается налога на имущество. Пенсионерам можно не платить данный налог за одну квартиру, дачный участок, хозпостройку (до 50 квадратных метров), творческую мастерскую или студию.

«То есть, если у пенсионера или предпенсионера есть одна квартира, одна дача и один гараж — платить не придется», — подчеркнул Виноградов.

Однако, если у пожилого россиянина есть в собственности две квартиры, то за одну нужно будет заплатить налог. За какую именно, определяет сам налогоплательщик, объяснил юрист. Или за него это сделает налоговая служба.

Помимо этого, льгота по уплате транспортного налога носит региональный характер. Чаще всего пенсионерам предоставляют скидку или освобождают от уплаты в некоторых случаях.

В стране действует федеральная льгота на земельные участки в размере до шести соток. Пенсионерам за них налог платить не придется. В ряде регионов площадь необлагаемого участка еще больше, подытожил Виноградов.

Ранее адвокат Елена Финогенова рассказала, что, если говорить о гражданах, то в первую очередь, налоговые преимущества определяются по принадлежности к той или иной группе.

Так, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество на один объект, уточнила адвокат. Ветеранам также предоставлены льготы по налогам на имущество, по земельному, транспортному налогу и льготы по пошлинам. При этом, по словам Елены Финогеновой, сами льготы устанавливаются как федеральным законодательством, так и законами субъектов.