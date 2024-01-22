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14:21, 22 января 2024Силовые структуры

Правозащитница назвала избыточной мерой возможный арест Блиновской

Член СПЧ Меркачева назвала возможный арест блогера Блиновской избыточной мерой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала избыточной мерой возможное помещение блогера Елены Блиновской в СИЗО. Соответствующую запись правозащитница опубликовала в своем Telegram-канале.

Меркачева задалась вопросом о смысле подобной меры для женщины, обвиняемой в ненасильственном преступлении, отметив, что содержание под стражей является нагрузкой на бюджет. В качестве альтернативы аресту правозащитница предложила внести залог, сумма которого будет равносильна размеру вменяемого ущерба.

«Если человек нарушил условия залога — деньги ушли в бюджет. И это уже не репрессии, а ответственность за нарушающие правила действия», — отметила Меркачева.

22 декабря следствие попросило изменить меру пресечения Блиновской. Отмечается, что она часто нарушала условия домашнего ареста. Кроме того, стало известно о причастности блогера к двум новым эпизодам по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

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