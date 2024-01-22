Правозащитница назвала избыточной мерой возможный арест Блиновской

Член СПЧ Меркачева назвала возможный арест блогера Блиновской избыточной мерой

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева назвала избыточной мерой возможное помещение блогера Елены Блиновской в СИЗО. Соответствующую запись правозащитница опубликовала в своем Telegram-канале.

Меркачева задалась вопросом о смысле подобной меры для женщины, обвиняемой в ненасильственном преступлении, отметив, что содержание под стражей является нагрузкой на бюджет. В качестве альтернативы аресту правозащитница предложила внести залог, сумма которого будет равносильна размеру вменяемого ущерба.

«Если человек нарушил условия залога — деньги ушли в бюджет. И это уже не репрессии, а ответственность за нарушающие правила действия», — отметила Меркачева.

22 декабря следствие попросило изменить меру пресечения Блиновской. Отмечается, что она часто нарушала условия домашнего ареста. Кроме того, стало известно о причастности блогера к двум новым эпизодам по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.