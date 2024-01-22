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14:29, 22 января 2024Бывший СССР

Приднестровье выступило за продолжение переговоров с участием России и Украины

Глава ПМР Красносельский: Россия и Украина нужны в переговорах по Приднестровью
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский . Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Россия и Украина нужны в переговорах по Приднестровью. За продолжение контактов с участием всех стран выступил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

«Дело в том, что в формате "5+2" у Приднестровья наряду с иными участниками данного формата — Молдовой, Россией, Украиной, Евросоюзом и США — равные права и обязанности, то есть Приднестровье обладает правом голоса», — объяснил Красносельский.

По его словам, у некоторых политиков в Молдавии существует идея разрушения этого формата. Глава республики добавил, что Министерство иностранных дел (МИД) ПМР должно продвигать желание продолжать диалог в имеющемся формате.

Ранее посол по особым поручениям МИД Украины Павел Роговей сообщил, что Киев не будет принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта между Приднестровьем и Молдавией в формате «5+2» из-за участия России.

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      Алевтина Запольская
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