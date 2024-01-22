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11:43, 22 января 2024Россия

Россиянка с температурой под 40 почти семь часов ждала скорую помощь

Ngs.ru: жительница Новосибирска с температурой под 40 семь часов ждала скорую

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жительница Новосибирска с температурой под 40 почти семь часов ждала скорую помощь. Об этом сообщил региональный портал Ngs.ru.

Как пояснил муж россиянки, до этого женщина отравилась пирожком, но, почувствовав себя лучше, отправилась на работу. На службе ей стало совсем плохо, поэтому ее отпустили домой. Температура начала повышаться и постепенно достигла показателя в 38,5 градуса. Тогда супруги и решили вызвать бригаду медиков.

«Было обморочное состояние, еле привели в чувство. Позвонил потом в скорую и спросил: "Вы издеваетесь? Почему скорая помощь даже не назначена?" Отвечали, что вызовов много», — поделился мужчина.

В итоге скорая помощь прибыла к паре после полуночи. Врачи предложили госпитализацию, однако женщина отказалась. К тому времени температура спала.

В настоящее время муж вызвал супруге врача на дом. Редакция портала обратилась за комментариями по сложившейся ситуации в Минздрав Новосибирской области и городскую станцию скорой медпомощи. Ответы от ведомств еще не поступали.

Ранее сообщалось, что у жительницы Читы случился септический шок из-за инъекции от «врача»-иностранца.

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      Анна Щербакова
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