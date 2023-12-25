У россиянки случился септический шок из-за инъекции от «врача»-иностранца в ТЦ

У жительницы Читы случился септический шок из-за инъекции от «врача»-иностранца

У жительницы Читы после укола от назвавшегося врачом иностранца в торговом центре «Подсолнух» случился септический шок. Об этом пишет управление Следственного комитета (СК) по Забайкальскому краю в Telegram.

Как сообщило ведомство, приезжий, личность которого пока не установлена, не имея на то разрешения, организовал в торговом центре медицинский пункт, в котором предоставлял услуги по иглоукалыванию, а также вводил клиентам неизвестные препараты якобы для снятия боли в суставах.

По данным СК, в июле мужчина сделал инъекцию 52-летней россиянке. В результате женщина попала в больницу, где у нее случился септический шок. Ее не удалось спасти.

На данный момент ведомство разыскивает других клиентов «врача»-иностранца. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Якутске у восьмимесячного мальчика после плановой прививки возник некроз кожи. В поликлинике, где вакцинировали ребенка, организовали служебное расследование.