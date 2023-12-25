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09:30, 25 декабря 2023Силовые структуры

Представлявшегося иглотерапевтом иностранца задержали из-за смерти россиянки

В Чите иностранец сделал россиянке укол, от которого она скончалась

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Забайкальском крае в отношении иностранного гражданина возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, представлявшийся иглотерапевтом мужчина организовал в Чите медпункт, где оказывал медицинские услуги по иглоукалыванию местным жителям. Также он вводил неустановленные препараты для снятия болевых симптомов ног. В июле к нему обратилась 52-летняя россиянка, которой иностранец ввел препарат в коленный сустав. После чего женщине стало плохо — она скончалась в больнице от септического шока.

В настоящий момент следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

16 мая сообщалось, что в Алтайском крае мужчина приехал в больницу с сильной болью в животе и скончался после простой операции по удалению аппендикса.

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      Владимир Седов
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