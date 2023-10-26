Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 26 октября 2023Россия

В российском городе у восьмимесячного мальчика возник некроз кожи после прививки

Shot: в Якутске некроз кожи возник у младенца на бедре после плановой прививки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Якутске некроз кожи возник у восьмимесячного мальчика на бедре после плановой прививки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

23-летняя мать пострадавшего пояснила изданию, что сделала сыну в начале октября плановую прививку «Пентаксимом» в районной поликлинике. В тот же день у младенца подскочила температура до 39,2 и появилось покраснение на месте укола.

Горожанка вызвала доктора в квартиру, тот рекомендовал сделать йодовую сетку. Спустя три дня кожа малыша почернела и появилась опухоль с гноем. Россиянка снова обратилась в скорую помощь, однако, по ее словам, там посоветовали связаться с участковым врачом.

Девушку с сыном доставили в отделение гнойной хирургии в местной больнице. Мальчику проводили физиотерапию и кололи обезболивающие, но, как утверждает горожанка, от этих процедур состояние малыша ухудшилось.

Жительница Якутска дошла до республиканского Минздрава. Ее ребенка перевели в другую больницу, где ему диагностировали некроз мягких тканей. Сейчас мальчик начал получать необходимое лечение.

В поликлинике, где делали прививку, организовали служебное расследование, всех виновных готовы наказать.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оставленный в комнате без присмотра трехлетний мальчик наелся пастилок витаминного БАДа и попал в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Станет ли это ожидаемым вторжением?

      Раскрыты подробности гаражной культуры в СССР

      У отравившихся в ресторане россиян нашли сальмонеллу

      Израиль обвинил ООН в потере легитимности

      Во Франции разрешили продажи iPhone 12

      Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для Зеленского

      Раскрыты последствия повышения ключевой ставки Центробанка

      В ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной

      Стало известно о вторжении Израиля в сектор Газа

      ХАМАС назвало условия для пяти дней перемирия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости