В российском городе у восьмимесячного мальчика возник некроз кожи после прививки

Shot: в Якутске некроз кожи возник у младенца на бедре после плановой прививки

В Якутске некроз кожи возник у восьмимесячного мальчика на бедре после плановой прививки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

23-летняя мать пострадавшего пояснила изданию, что сделала сыну в начале октября плановую прививку «Пентаксимом» в районной поликлинике. В тот же день у младенца подскочила температура до 39,2 и появилось покраснение на месте укола.

Горожанка вызвала доктора в квартиру, тот рекомендовал сделать йодовую сетку. Спустя три дня кожа малыша почернела и появилась опухоль с гноем. Россиянка снова обратилась в скорую помощь, однако, по ее словам, там посоветовали связаться с участковым врачом.

Девушку с сыном доставили в отделение гнойной хирургии в местной больнице. Мальчику проводили физиотерапию и кололи обезболивающие, но, как утверждает горожанка, от этих процедур состояние малыша ухудшилось.

Жительница Якутска дошла до республиканского Минздрава. Ее ребенка перевели в другую больницу, где ему диагностировали некроз мягких тканей. Сейчас мальчик начал получать необходимое лечение.

В поликлинике, где делали прививку, организовали служебное расследование, всех виновных готовы наказать.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге оставленный в комнате без присмотра трехлетний мальчик наелся пастилок витаминного БАДа и попал в больницу.

